По словам Свириденко, сейчас готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, который является шагом на пути к соглашению об экономическом партнерстве. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", – говорится в заявлении министра.

По словам Свириденко, сейчас готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соглашение откроет возможности для привлечения "значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов". Министр отметила, что именно с такой целью команды работают над документом.

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"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Впереди – финализация текста соглашения и его подписание. А дальше – ратификация парламентами", – добавила она.

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