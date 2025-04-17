Произойдет это уже на следующей неделе.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения о добыче полезных ископаемых с Украиной. Документ может быть подписан уже на следующей неделе.

Такое заявление Трамп сделал во время совместного брифинга по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом Доме. Американский лидер также уточнил, в какой день будет подписано соглашение.

"У нас есть соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано в четверг. В следующий четверг (24 апреля, – УНИАН), в ближайшее время. У нас есть соглашение об этом", – сказал он.

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Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что "меморандум о намерениях" между Украиной и США может быть подписан уже сегодня. В то же время работа над полным соглашением все еще продолжается.

Соглашение о полезных ископаемых

Как известно, первоначальное соглашение о полезных ископаемых Украина и США должны были подписать еще в феврале, во время визита президента Зеленского в Вашингтон. Однако тогда в Белом доме произошла перепалка, украинский лидер досрочно покинул здание, а соглашение так и не подписали.

По данным СМИ, с тех пор проект соглашения изменился. В частности, недавно стало известно, что Штаты смягчили свои требования относительно того, сколько должна вернуть Украина средств, которые получила за время полномасштабного вторжения РФ, с 300 млрд долларов до около 100 млрд долларов. В Министерстве экономики Украины говорят, что в рамках переговоров по соглашению о полезных ископаемых пока не обсуждаются конкретные суммы или долги.

В то же время NYT писало, что новый проект соглашения, который ранее США направили Украине, имеет более жесткие требования, чем предыдущий. Так, Вашингтон требует компенсации за всю ранее оказанную помощь. Штаты хотят получать всю прибыль из созданного под соглашение фонда до тех пор, пока Киев не вернет по крайней мере эквивалент предоставленной США помощи с 4% годовых.

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