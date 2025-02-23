Президент подчеркнул, что США хотят превратить гранты в долги, которые придется выплатить Украине.

Второй формат соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США дал понять, что Штаты хотят вернуть себе все деньги, которые были выделены на помощь нашей стране, получив выгоду.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

"Вторая история, когда там появился второй формат соглашения, там уже появились 500 миллиардов. Тогда стали понятны все месседжи, которые до этого шли от Соединенных Штатов Америки о том, что мы говорим про долг. Украина должна таким образом признать долг... Деньги от добычи идут в фонд. Если он, согласно второму варианту соглашения, на 100% принадлежит США, это говорит о том, что это не коинвестиция, 500 миллиардов. Потому что мы наполняем это от наших минералов или компаний... Если эти деньги идут в фонд, а из-за границы ничего не приходит в этот фонд, а внутрь страны - это мы отдаем долг", - объяснил Зеленский.

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Также президент заявил, что заявленная сумма в 500 миллиардов долларов, которые США якобы выделили на помощь Украине, является завышенной.

"500 миллиардов. Разберемся с цифрой. Я знаю, что у нас было 100. Это факт, я не буду признавать 500, кто бы что не говорил. При всем уважении к партнерам... Это правдивая ситуация. Абсолютно мы правы... Если честно, я даже 100 миллиардов не готов фиксировать... Мы не должны признавать гранты как долги. Я договаривался с Байденом (экс-президент США Джо Байден - УНИАН), и договаривался с Конгрессом США. Я им благодарен... Если условие сегодня такое, что США, наши стратегические партнеры, говорят: "Мы вам будем давать помощь, но вы должны ее вернуть и еще с прибылью для Соединенных Штатов Америки" - это соглашение, а не грант... Я готов к такому диалогу, и я уверен, что он будет позитивным, нравится мне это или нет. Потому что нам нужна ваша помощь. Если ваши условия, что вы не дадите помощь, если мы не подпишем соглашение, то тогда понятно. Вопрос в том, сколько вы даете помощи - 10 миллиардов, 20 миллиардов, оружием, прямым бюджетным финансированием. Давайте говорить, я буду вам очень благодарен, но скажите цену. Касательно цены этой помощи - еще один момент, из-за которого я не согласился, потому что я не понимаю пока эту логику", - подчеркнул глава нашей страны.

Помимо этого условия соглашения являются несправедливыми, даже без учета отсутствия гарантий безопасности от США, считает президент.

"Если мы говорим про бизнес... Там есть один к двум такой элемент, я его подчеркнул... Говорят же: "Это ваш фонд, мы им управляем 50 на 50". Нет, 100% права фонда у США. Получается так, что если США проголосуют за помощь в Конгрессе на 50 миллиардов, мы должны будем вернуть, неважно как, один к двум. Значит мы с вами вернем 100% на кредит. У меня вопрос: "Когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ, они зарабатывают 100 процентов?". Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев", - заявил он.

Какую сумму помощи Украина получила от США с начала войны

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявлял о том, что с начала полномасштабного вторжения России Вашингтон передал Киеву 500 миллиардов долларов помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помощь от США для Украины составила около 67 млрд долларов оружием и 31,5 млрд долларов поступлениями в бюджет, что не соответствует заявлениям Трампа о 500 млрд долларов для Украины.

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