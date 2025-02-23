Советник отметил, что это соглашение должно решить несколько задач для Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что подписание соглашения с США о полезных ископаемых Украины – это вопрос ближайшего времени.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала FREEДОМ. По словам Подоляка, сейчас идет согласование документа. Советник акцентировал, что президент Украины Владимир Зеленский исходит из того, что должно быть полезным Украине, тогда как американский лидер Дональд Трамп – из того, что должно быть полезным США.

Подоляк отметил, что это соглашение должно решить несколько задач для Украины. Главные – это гарантии безопасности и справедливое распределение доходности от будущих проектов.

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"Президент Зеленский относится к подготовке такого документа в рабочем формате. То есть его должны отработать профильные министерства, посчитать тактико-технические параметры. Министерство обороны, Офис президента Украины должны оценить, доработать с точки зрения гарантий безопасности, которые также будут прописаны в этом документе. Я не вижу трагедии, что договор обсуждается, обсуждается достаточно тщательно на разных уровнях, созданы рабочие команды и т.д.", – продолжил советник руководителя ОП.

Михаил Подоляк добавил, что подписание этого договора – "это вопрос ближайшего времени". Он призвал подождать до момента подписания соглашения, и "тогда уже обсудим детали, которые находятся внутри этого документа".

Соглашение с США о полезных ископаемых Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на помощь Украине якобы 350 млрд долларов, и теперь он хочет вернуть эти средства. По его словам, США "просят редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить".

В то же время министр финансов США Скот Бессент говорит, что Украина наделена природными ресурсами и другими национальными активами, которые могут стать движущей силой ее послевоенного экономического роста. Однако лишь при условии, что ее правительство и народ будут вооружены достаточным капиталом, опытом и правильными стимулами.

По его словам, условия предлагаемого Трампом "партнерства" предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.

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