Отмечается, что соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью.

Новая редакция соглашения о полезных ископаемых Украины жестче предыдущей, которую Киев отклонил. Команда президента США Дональда Трампа жестко продавливает новый договор. Об этом пишет NV со ссылкой на пять человек, которые работают над новой редакцией соглашения.

Сообщается, что обновленную версию договора украинская сторона получила в пятницу, 21 февраля. Соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью. Будущие доходы от портов не входят в соглашение.

Указывается, что для управления ресурсами США предлагают создать фонд и закрепить за собой 100% его собственности, в дальнейшем распределяя взносы сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона - треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне $500 млрд, пишет издание.

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"Американская сторона считает соглашение сугубо коммерческим и выносит обсуждение вопросов гарантий безопасности за пределы этой договоренности. Также в рамках соглашения США не берут на себя никаких обязательств по инвестициям. Украинская сторона предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования денег фонда исключительно для инвестиций в Украине", - говорится в публикации.

Источники, имеющие отношение к работе над соглашением, считают, что Киев будет вынужден подписать его в ближайшее время, чтобы разблокировать сотрудничество с США над мирным урегулированием.

Как пишет NYT, в новый проект соглашения включены положения о доходах от территорий, которые в настоящее время находятся под контролем России. Данную информацию подтвердили четыре действующих и бывших украинских чиновника и украинский бизнесмен, знакомые с текстом соглашения.

Отмечается, что в случае их возвращения Украиной доля поступлений оттуда в созданный фонд составит 66%.

"В настоящее время Россия оккупирует около пятой части территории Украины, включая значительные части богатого ресурсами региона Донбасс", - говорится в статье.

Юрисдикцией для разрешения споров назначен суд Нью-Йорка, что "вызвало обеспокоенность украинской стороны".

Соглашение о полезных ископаемых - актуальное

Напомним, как сообщили в Sky News со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник, президент Украины Владимир Зеленский не готов согласиться на подписание указанного соглашения, поскольку Украина видит "ряд проблемных вопросов" в предложенном Штатами проекте.

А в CNN отмечали, что в проекте соглашения по полезным ископаемым и другим природным ресурсам США требуют у Украины гораздо больше, чем было потрачено на ее защиту.

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