Журналистка уехала с места аварии на такси и улетела к сыну

Российская телеведущая Ксения Собчак попала в дорожную аварию, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает Daily Storm.

ДТП случилось 9 октября в российском курортном городе Адлер, где лимузин "Майбах" (Mercedes) столкнулся лоб в лоб с легковушкой Volkswagen Polo, в который в результате отбросило в микроавтобус.

Во втором автомобиле находились водитель и два пассажира. Одна пассажирка погибла на месте, двое других человек госпитализировали, но водитель скончался в больнице. Второй пассажир остается в реанимации.

Читайте такжеПопулярный украинский актер попал в ДТП (видео)Предполагается, что ДТП произошло по вине водителя Mercedes, в котором находилась Собчак - машина выехала на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение.

РосСМИ утверждают, что после аварии журналистка пересела в такси и уехала в аэропорт, откуда вылетела в Нью-Йорк. Сама она в результате аварии не пострадала.

После случившегося в Instagram Собчак появилась публикация о "трех правилах счастья". Одним из правил журналистка назвала самоиронию.

Позже женщина подтвердила, что действительно находилась в авто в момент столкновения.

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду", - написала Собчак в Telegram-канале, добавив, что ее ассистентка тоже пострадала - у нее сотрясение мозга.

По ее словам, она не подгоняла водителя - это может подтвердить запись из Zoom-конференции, которую она вела в этот момент.

Также ведущая подтвердила, что после ДТП улетела - но не в Нью-Йорк, а к сыну в Москву.

Публикацию в Instragram она объяснила тем, что фото было запланировано заранее - в суете его забыли убрать.

Ранее УНИАН сообщал о другом ДТП, произошедшем в Полтавской области, в результате которого погибли двое журналистов одного украинских телеканалов.

Автор: Станислав Кожемякин