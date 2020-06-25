"Вас побил муж?": у Ксении Собчак сломан нос (видео)

Телеведущая неудачно упала.

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что она упала и сломала нос.

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"К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить", - написала Собчак.

Подписчики Собчак поинтересовались, не муж ли это ее избил, так как упасть на нос невозможно.

"Ксюша, вас побил ваш муж? На нос невозможно упасть", "Аккуратнее, Ксения Анатольевна", "Выздоравливайте", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Собчак разделась и дала потрогать свою грудь.

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