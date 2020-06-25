"Вас побил муж?": у Ксении Собчак сломан нос (видео)
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что она упала и сломала нос.
Читайте такжеКсения Собчак призналась, что болела коронавирусом
"К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить", - написала Собчак.
Подписчики Собчак поинтересовались, не муж ли это ее избил, так как упасть на нос невозможно.
"Ксюша, вас побил ваш муж? На нос невозможно упасть", "Аккуратнее, Ксения Анатольевна", "Выздоравливайте", - написали подписчики.
Сегодня первый день голосования по поправкам в конституцию. Мой отец участвовал в написании конституции 93го года,сделал все,чтобы статьи связанные со свободами человека там все-таки были прописаны(этого по одному из вариантов могло бы и не быть) , и тема для меня «родная». Наш выпуск выходит на день раньше-к сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа ,сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже «раненый боец». Спасибо врачам ,которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. На канале #ОсторожноСобчак смотрите мой новый фильм,в котором я попыталась обьяснить почему не иду голосовать,и почему считаю,что конституция 93го года во многом предопределила то,что происходит сейчас. Всем спасибо! И да,мой муж и мама поддерживали меня все это время,я их очень люблю!❤️ Ссылка в профиле.
Как сообщал УНИАН, ранее Собчак разделась и дала потрогать свою грудь.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram