В заявлении говорится, что они не отражают последние разведданные США.

В Белом доме заявили, что просочившиеся в сеть документы Пентагона могли быть подделаны.

С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время телеконференции, сообщает корреспондент Today News Africa Симон Атеба в микроблоге Twitter.

"Джон Кирби продолжает продвигать утверждение о том, что документы, которые, как сообщается, просочились с помощью Джека Тейшейры, могли быть подделаны и что они представляют просто неполные снимки, которые не отражают последние разведданные США", - написал журналист.

Видео дня

Кирби добавил, что президент Джо Байден серьезно относится к защите секретов Соединенных Штатов. Они пока не знают, действовал ли Тейшейра в одиночку, детали расследования не разглашают.

Утечка документов Пентагона: последние новости

Напомним, что в начале апреля в сеть "слили" документы, которые якобы содержат секретную информацию Пентагона о войне в Украине и другие разведданные.

Уже 13 апреля Федеральное бюро расследований заявило об аресте подозреваемого, им оказался военнослужащий разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра.

По мнению Министра обороны Украины Алексея Резникова, "слив" данных был спецоперацией по подрыву доверия между союзниками. В то же время в Госдепе заявили, что утечка не повлияла на отношения с другими странами.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что эта утечка наиболее выгодна Российской Федерации.

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