Арестованный Джек Тейшейра служил в Воздушных силах Национальной гвардии США.

Американский летчик 1-го класса Джек Тейшейра, которого арестовало Федеральное бюро расследований по подозрению в утечке секретных данных Пентагона, отвечал за работу коммуникационной сети ВВС США.

Как пишет CNN, соответствующую информацию о Тейшейре обнародовали в Национальной гвардии ВВС США. 21-летний мужчина был военнослужащим Воздушных сил Национальной гвардии США в штате Массачусетс. Он приступил к службе в сентябре 2019 года.

По официальным данным, он служил на должности специалиста кибертранспортных систем. Эти специалисты должны убедиться, что глобальная сеть коммуникаций службы работает исправно.

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"Звание летчика 1-го класса – это третье воинское звание, которое получает летчик. Согласно его послужному списку, Тейшейра получил одну медаль за заслуги перед ВВС, что является относительно стандартной медалью для летчиков того возраста и звания", – пишет издание.

Утечка секретных данных в США

7 апреля 2023 года СМИ сообщили о масштабной утечке секретных данных Пентагона. В опубликованной информации говорилось также об украинском контрнаступлении. При этом в одном из "слитых" документов была существенно изменена информация о потерях со стороны Украины и России за время войны.

13 апреля издание The New York Times заявило, что ответственным за утечку данных может быть 21-летний военный Джек Тейшейра. Он является администратором группы в Discord, где и появились эти документы.

Утечку данных Пентагона активно обсуждают и в Украине, поскольку речь шла, в частности, о войне. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что этот "слив" может быть выгодным только России. Впрочем, на реальные результаты украинского контрнаступления это повлиять не сможет.

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