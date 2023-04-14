Некоторые снимки подозреваемый делал у себя дома.

21-летнего военнослужащего Массачусетской воздушной национальной гвардии Джека Тейшейры, который слил "секретные данные" Пентагона, удалось вычислить по фото - в кадр попал интерьер в доме подозреваемого, пишет NYT.

На снимки документов, просочившихся в сеть еще в январе 2023 года, попала столешница кухни Тейшейра над полом из белой плитки.

Гранитная столешница с характерным узором и белая напольная плитка видны на полях некоторых просочившихся документов разведки.

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Тот же внутренний декор виден на фотографиях семейного дома, размещенных в интернете одним из ближайших родственников летчика Тейшейры, пишет издание.

Утечка "данных" Пентагона и задержание подозреваемого - что известно

Накануне The Washington Post, пообщавшись с двумя друзьями источника, слившего документы Пентагона, предположили, что им мог быть молодой служащий Минобороны США.

Отмечалось, что первые документы пользователь под ником OG начал сливать еще зимой: сперва он вручную перепечатывал данные, а потом начал фотографировать документы. В закрытом чате на Discord, куда были загружены документы, были в том числе русские. "Он умный человек. Он, конечно, знал, что делал, когда размещал эти документы. Это не были случайные утечки", - сказал один из знакомых OG.

При этом его друзья отвергали предположение, что OG мог быть российским шпионом. Он, по их словам, просто хотел показать "всю правду" о "злоупотреблении властью" американскими военными.

Далее The New York Times установил, что источнику "слива" данных может быть 21 год и он служит в разведке Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

О масштабном "сливе" документов Пентагона стало известно только 7 апреля после их публикации на пророссийских ресурсах, тогда как они появились в сети еще в январе 2023 года, отмечал Bellingcat.

Документы касались не только украинского контрнаступления и потерь россиян, но и содержали секретные разведданные о ближайших союзниках США.

Западные СМИ эту утечку документов уже называют дним из крупнейших провалов американской разведки с момента публикации секретных документов на сайте WikiLeaks. Politico сообщает, что в отношениях США с союзниками начался кризис.

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