В территориальных водах Пакистана на борту судна Lem Geranium (флаг Кипра) умер моряк из Одессы.

Как сообщил УНИАН морской юрист Николай Гольбин, ЧП произошло 27 июля, умерший – электромеханик.

"Мужчина из Одессы, его возраст - более 50 лет ... Вероятно - естественные причины смерти. Учитывая характер работы моряка и температуру воздуха в Пакистане (тропический климат – УНИАН), могу сказать, что не каждое сердце способно выдержать такие стрессы", - отметил юрист.