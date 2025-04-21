В ближайшие несколько часов Святой Престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти.

Причиной смерти Папы Римского Франциска мог стать инсульт или кровоизлияние в мозг. Об этом пишут La Repubblica и Corriere della Sera.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт.

La Repubblica пишет, что медицинские работники, которые его лечили, уверяют, что нету никакой связи смерти Папы, по крайней мере, очевидной, с респираторными проблемами, которые привели к его госпитализации.

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"Причиной смерти Папы Франциска, как полагают, стал инсульт. В ближайшие несколько часов Святой Престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти", - сказано в статье.

Официально представители Ватикана не сообщали, что стало причиной смерти 88-летнего понтифика.

Умер Папа Римский - детали

Папа Римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане Каса-Санта-Марта. В 9:45 утра кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Апостольской палаты, объявил о смерти Папы Франциска из дома Санта Марта.

Папа был госпитализирован в поликлиническую больницу Агостино Джемелли в пятницу, 14 февраля 2025 года, после того как несколько дней страдал от приступа бронхита. Состояние Папы Франциска постепенно ухудшалось, и во вторник, 18 февраля, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.

После 38 дней пребывания в больнице покойный Папа вернулся в свою ватиканскую резиденцию Каса Санта Марта, чтобы продолжить выздоровление.

Смерть Папы Римского Франциска вызвала волну соболезнований от политиков со всего мира. Также на его кончину отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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