Украина скорбит вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского Франциска.

В сообщении главы государства в сети Х указано, что Украина скорбит вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска.

"Миллионы людей в мире скорбят из-за трагической вести об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству. Он молился за мир Украины и украинцев", - отметил Зеленский.

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Умер Папа Римский Франциск - подробности

Как сообщал УНИАН, Понтифик отошел в вечность в Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет.

Епископа Рима Франциска не стало сегодня в 7:35 утра.

Франциск был Папой Римским с 2013 года.

Последние годы Папа часто болел, особенно тяжело, начиная с февраля этого года. Он перенес двустороннюю пневмонию и вроде бы выздоравливал.

Накануне, то есть 20 апреля, в Пасху, Папа Римский Франциск провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Как отметило Politico, это произошло после их спора по поводу планов администрации США по депортации мигрантов.

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