Новым пророссийским президентом Беларуси может стать Наталья Кочанова.

У Кремля есть свой сценарий на случай смерти Александра Лукашенко.

Как рассказал беларуский оппозиционер Павел Латушко, в РФ согласовали кандидатуру преемника Лукашенко, новым пророссийским президентом Беларуси может стать Наталья Кочанова, нынешняя глава Совета республики.

"Сценарий внешне выглядит достаточно понятным. Это первое лицо Наталья Качанова, председатель Верхней палаты парламента Совета Республики. Лукашенко ей доверяет, как женщине, как политику… подчиненному лицу", - отметил эксперт.

По словам Латушко, она была в Москве, встретилась с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым:

"Это была проверка нарративов, как она готова, какую будет политику проводить. Она прорусская, с русскими корнями, не видит в Беларуси ничего беларуского".

Как добавил Латушко, Кочанова займет место Лукашенко в случае его естественной смерти, а вот если его отравят, то управлять Беларусью будет госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович:

"Окончил Московское высшее командное училище, самый престижный военный вуз офицеров Советского Союза и России сегодня и академию генерального штаба Вооруженных сил РФ. Можете представить, сколько у него друзей-генералов в России. Он еще в хороших, подчиненных отношениях с Патрушевым. Он агент Кремля в Беларуси".

Лукашенко госпитализировали после встречи с Путиным - что сообщалось

Как заявлял беларуский оппозиционер Валерий Цепкало, совсем недавно Александр Лукашенко был госпитализирован в критическом состоянии после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным:

"По имеющийся у нас информации, требующей дополнительного подтверждения, Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где в настоящий момент и находится".