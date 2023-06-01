Террорист напомнил, что еще несколько лет назад диктатор придерживался другой позиции.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия совершила якобы "единственную ошибку" в войне против Украины. Впрочем, Гиркин мастерски потроллил картофельного диктатора.

Как сообщают пропагандистские паблики, Лукашенко заявил, что Россия ошиблась, когда не захватывала Украину полностью в 2014 году, когда ВСУ были небоеспособными.

"Единственная, пожалуй, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности... все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", - возмутился Лукашенко.

Впрочем, один из бывших главарей "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин подловил Лукашенко на лукавстве и лжи.

"Вот как! А в 14-м году "Бацька" публично называл "ополчение ДНР и ЛНР" "бандитами" и "сепаратистами". Что же произошло? Неужели ошибались не только в Кремле, но и в Минске? Не может быть", - с иронией отметил Гиркин.

Беларусь помогала России в войне - что известно

Диктатор Лукашенко открещивается от вступления в войну, но Беларусь позволила россиянам осуществить полномасштабное вторжение в Украину со своей территории.

В апреле сообщалось, что российское командование планирует отправить на восточную часть украинского государства тысячи лиц, которые проходили обучение на белорусских полигонах.

В середине мая в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в Беларуси остались около 2,5 тыс. российских солдат.

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