Отмечается, что было проведено промывание крови, состояние Лукашенко было признано нетранспортабельным.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко госпитализирован в критическом состоянии после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.

"По имеющийся у нас информации, требующей дополнительного подтверждения, Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где в настоящий момент и находится. На возвращение его из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови, состояние Лукашенко было признано нетранспортабельным. Организованные мероприятия по спасению беларуского диктатора имели целью отвести спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлени", – написал он в Telegram.

Цепкало подчеркнул, что не имеет значения, вернется ли Лукашенко в рабочее состояние. Врачи предупреждают о возможных рецедивов.

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Позднее оппозиционер добавил, что нахождение Лукашенко в ЦКБ УД президента РФ пытаются объяснить проведением медицинского обследования.

"Появление такой версии вполне естественно, как попытка скрыть реальное положение пациента, которое по-прежнему остается тяжелым. Предыдущие случаи пошатнувшегося здоровья также пытались замолчать. Так и в этом случае, чтобы не вызывать подозрения, его самолет был даже отправлен в Минск", – отметил он.

Здоровье Лукашенко

9 мая во время проведения в России парада многие заметили, что сампровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко стало плохо. Он еле передвигался, а также не явился на прием к Путину.

Через несколько дней Лукашенко выступил с заявлением насчет своей болезни. По его словам, у него был аденовирус, однако из-за частых поездок у него не было возможности лечиться.

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