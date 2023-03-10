По предварительным результатам, смерть девочки не вызывает подозрений.

Смерть 14-летней украинки Альбины Евко, тело которой накануне нашли на пляже в Великобритании, не вызвало подозрений у полиции.

Как пишет The Guardian, следствие получило результаты экспертиз. По предварительным выводам, смерть девочки не была насильственной.

14-летняя Альбина была найдена без сознания на пляже Долиш после того, как родные сообщили о ее исчезновении. Девочку доставили вертолетом в больницу, но она умерла.

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"После патологоанатомического исследования полиция Девона и Корнуолла заявила, что может подтвердить отсутствие причастности третьих лиц к смерти Альбины. Эта смерть не вызывает подозрений", - пишет издание.

Как сообщила инспектор Бекки Дэвис, в рамках расследования полиция проверила камеры видеонаблюдения, телефон девочки, а также провели ряд экспертиз. Доказательств насильственной смерти, или вмешательства третьих лиц до этой смерти не найдено.

Отмечается, что Альбина приехала с матерью Инной Евко в Великобританию после полномасштабного российского вторжения. Как отметила инспекторша, девочка "очень хорошо устроилась в Великобритании после переезда из Украины, ей нравилось жить у моря и быть частью новой семьи".

"Она нашла хороших друзей, как украинцев, так и британцев, ей нравилось учиться, и местные хорошо с ней обращались. Мы уведомили ближайших родственников Альбины о выводах экспертизы и просим уважать их конфиденциальность в такое тяжелое время", - отметила Дэвис.

Смерть украинки в Великобритании

4 марта в Британии на пляже в южном английском графстве Девон нашли без сознания 14-летнюю украинку. Правоохранители на вертолете заметили ее тело на пляже и быстро взяли ее на борт, чтобы доставить в госпиталь. Впрочем, ребенок умер в больнице.

Полиция отказывалась комментировать версии трагедии до проведения экспертиз. Сообщалось, что личность украинки установлена.

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