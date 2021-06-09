В Бейруте мужчина разбился о туристическую лодку, прыгая с высокой скалы.
Об этом пишет Daily Mail.
Парень не слышал предупредительных криков со стороны зрителей, что под ним находится лодка.
В результате падения с высоты 118 футов юноша ударился головой об лодку и мгновенно погиб. Также пострадал капитан водного транспорта.
На кадрах, которые очевидцам удалось снять, слышен глухой звук падения молодого человека.
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Спасатели вытащили пострадавшего из воды и доставили в больницу, но медики констатировали его смерть.
Капитану тоже оказали помощь, о степени его травм ничего не известно.
Отмечается, что прыгание со скал Рауш – популярное занятие среди молодежи Бейрута. Сам погибший родился в сирийском городе, контролируемом "Исламским государством". Когда он переехал в Ливан – не установлено.
Сейчас в Ливане, по данным ООН, зарегистрировано 865 тысяч 530 сирийских беженцев и 1,5 млн сирийцев.
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