Спасатели вытащили юношу из воды и доставили в больницу, но медики констатировали его смерть.

В Бейруте мужчина разбился о туристическую лодку, прыгая с высокой скалы.

Об этом пишет Daily Mail.

Парень не слышал предупредительных криков со стороны зрителей, что под ним находится лодка.

В результате падения с высоты 118 футов юноша ударился головой об лодку и мгновенно погиб. Также пострадал капитан водного транспорта.

На кадрах, которые очевидцам удалось снять, слышен глухой звук падения молодого человека.

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Спасатели вытащили пострадавшего из воды и доставили в больницу, но медики констатировали его смерть.

Капитану тоже оказали помощь, о степени его травм ничего не известно.

Отмечается, что прыгание со скал Рауш – популярное занятие среди молодежи Бейрута. Сам погибший родился в сирийском городе, контролируемом "Исламским государством". Когда он переехал в Ливан – не установлено.

Сейчас в Ливане, по данным ООН, зарегистрировано 865 тысяч 530 сирийских беженцев и 1,5 млн сирийцев.

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Автор: УНИАН