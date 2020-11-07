Критическая ситуация с голодом населения фиксируется в 4 странах.

Критическая ситуация с голодом населения фиксируется в Буркина-Фасо, Нигерии, Южном Судане и Йемене. В этих странах также происходят вооруженные конфликты, что усугубляет ситуацию.

Об этом идет речь в отчете международной организации продовольствия FAO, входящей в структуру ООН, пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

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Еще 16 стран находятся в группе высокого риска роста острого голода. Это Венесуэла, Гаити, Афганистан, Сирия, Ливан, Судан, Эфиопия, Сомали, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мали, Нигер, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Зимбабве.

"Мы находимся на катастрофическом повороте. И снова мы сталкиваемся с риском голода одновременно в четырех разных частях света. Когда мы объявляем о голоде - это означает, что уже потеряно много жизней. Если мы подождем, чтобы узнать это наверняка, люди будут уже мертвы", - заявила директор FAO по чрезвычайным ситуациям Маргарита ван дер Вельден.

Напомним, в ООН говорили, что более половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом после взрыва в порту Бейрута.

Борьба с голодом в мире: что известно

Нобелевскую премию мира в этом году получила Всемирная продовольственная программа от ООН за борьбу с голодом. Это самая большая гуманитарная организация в мире. В прошлом году они обеспечили продовольствием до 100 миллионов людей в 88 странах мира.

Ранее Bloomberg писал, что мир катится к беспрецедентному кризису из-за начала голода. Пандемия коронавируса подрывает цепи поставок продовольствия, опустошает экономики и сокращает покупательную способность людей. По худшему сценарию, примерно десятая часть населения мира не будет иметь достаточного количества пищи. Некоторые прогнозы говорят, что до конца 2020 года от голода в мире ежедневно будет умирать больше людей, чем от коронавируса.

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Автор: УНИАН