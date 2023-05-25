Новый глава НАТО должен иметь опыт работы в качестве главы правительства, а также желательно, чтобы новым генсеком стала женщина, поскольку до сих пор все генеральные секретари НАТО были мужчинами.

Следующим генеральным секретарем НАТО после того как Йенс Столтенберг покинет свой пост, может стать премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как отмечает Politico, генсеком военного альянса становится представитель европейской страны, но он должен быть утвержден Вашингтоном. В этом контексте издание ссылается на сообщение Белого дома о том, что Джо Байден примет Фредриксен 5 июня, чтобы обсудить связи между двумя странами, работу союзников НАТО по укреплению трансатлантического партнерства, поддержку Украины и другие вопросы.

По данным Politico, это дает основания предполагать, что Фредриксен станет новым главой НАТО после окончания срока полномочий Йенса Столтенберга. Однако Столтенберг может остаться еще на несколько месяцев, если члены альянса не смогут договориться о новом руководителе.

Видео дня

Politico отмечает, что Фредриксен соответствует ряду требований, предъявляемых к кандидату на пост генерального секретаря военного альянса. Во-первых, предполагается, что новый глава НАТО будет иметь опыт работы в качестве главы правительства, а во-вторых, желательно, чтобы новым генсеком стала женщина, поскольку до сих пор все генеральные секретари НАТО были мужчинами.

В то же время Дания рассматривается как центральная страна НАТО, поддерживающая Украину, но не столь радикальная, как некоторые государства Восточной Европы.

Между тем отмечается, что главой НАТО уже был однажды датчанин. Бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен возглавлял альянс до Столтенберга, с 2009 по 2014 годы, так что назначение представителя Дании может вызвать недовольство некоторых стран.

Кроме того, неизвестно, сможет ли Фредриксен уйти с поста премьер-министра Дании, пишет Politico.

Издание также отмечает, что сама Фредриксен опровергла домыслы о смене должности, когда в апреле заявила, что не будет претендовать на пост генерального секретаря НАТО.

В публикации также подчеркивается, что, хотя Фредриксен может быть сильным кандидатом, у нее есть и достойные соперники, такие как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также рассматривалась в качестве возможного кандидата, но во многих западноевропейских странах ее считают слишком жесткой.

Должность генсека НАТО

На данный момент генеральным секретарем НАТО является бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, занимающий эту должность с 2014 года. Однако он заявил, что планирует покинуть свой пост генерального секретаря НАТО после истечения срока его полномочий в октябре.

До него генсеком НАТО были экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен (2009-2014), бывший глава МИД Нидерладнов Яп де Хоп Схеффер (2004-2009), бывший министр обороны Великобритании Джордж Робертсон (1999-2003).

Вас также могут заинтересовать новости: