Мужчина занимает должность с 2011 года.

Расследование в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подтвердило, что он сексуально домогался нескольких женщин.

Об этом пишет BBC.

В деле разбирались несколько месяцев, следователи общались с почти 200 людьми.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что губернатор осуществлял нежелательные прикосновения и высказывал оскорбительные комментарии.

Читайте такжеУ входа в Пентагон открыли стрельбу, есть раненые"Независимое расследование пришло к выводу, что губернатор Эндрю Куомо сексуально домогался нескольких женщин и тем самым нарушал федеральные законы и законы штата", - сказала Джеймс.

Пострадавшие женщины заявляли, что он их щупал, целовал и сажали себе на колени.

Также Куомо обвиняли в том, что он якобы засунул руки под блузку помощницы и провел пальцем по шее сотрудницы охраны. Он все обвинения отвергал.

Губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах

Ранее экс-чиновница Линдси Бойлен заявила, что в период с 2016 по 2018 год Куомо делал неоднозначно комментарии в ее сторону, предлагал сыграть в покер на раздевание, мог неожиданно поцеловать ее или прикоснуться к нижней части его спины или ног.

Затем с обвинениями выступила другая бывшая помощница Куомо - 25-летняя Шарлотт Беннетт. Женщина рассказала, что тот демонстрировал к ней нескрываемый сексуальный интерес.

Автор: Людмила Жерновская