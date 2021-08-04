Расследование в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подтвердило, что он сексуально домогался нескольких женщин.
Об этом пишет BBC.
В деле разбирались несколько месяцев, следователи общались с почти 200 людьми.
Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что губернатор осуществлял нежелательные прикосновения и высказывал оскорбительные комментарии.
Читайте такжеУ входа в Пентагон открыли стрельбу, есть раненые"Независимое расследование пришло к выводу, что губернатор Эндрю Куомо сексуально домогался нескольких женщин и тем самым нарушал федеральные законы и законы штата", - сказала Джеймс.
Пострадавшие женщины заявляли, что он их щупал, целовал и сажали себе на колени.
Также Куомо обвиняли в том, что он якобы засунул руки под блузку помощницы и провел пальцем по шее сотрудницы охраны. Он все обвинения отвергал.
Губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах
Ранее экс-чиновница Линдси Бойлен заявила, что в период с 2016 по 2018 год Куомо делал неоднозначно комментарии в ее сторону, предлагал сыграть в покер на раздевание, мог неожиданно поцеловать ее или прикоснуться к нижней части его спины или ног.
Затем с обвинениями выступила другая бывшая помощница Куомо - 25-летняя Шарлотт Беннетт. Женщина рассказала, что тот демонстрировал к ней нескрываемый сексуальный интерес.