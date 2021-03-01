Женщины говорят, что рассказывали эти истории своему близкому окружению, но не решались придавать им огласку.

Бывшие помощницы губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили его в сексуальных домогательствах.

Читайте такжеВ Британии простились с ветераном Томом Муром, собравшим рекордную сумму для врачей (видео)Об этом пишет Голос Америки.

Экс-чиновница Линдси Бойлен заявила, что в период с 2016 по 2018 год Куомо делал неоднозначно комментарии в ее сторону, предлагал сыграть в покер на раздевание, мог неожиданно поцеловать ее в губы, или коснуться нижней части ее спины или ног.

Через несколько дней после заявления Бойлен с обвинениями выступила другая бывшая помощница Куомо - 25-летняя Шарлотт Беннетт.

В интервью New York Times женщина рассказала, что Куомо демонстрировал к ней нескрываемый сексуальный интерес прошлой весной и летом.

Губернатор спросил, находится ли она в моногамных отношениях и когда-либо занималась сексом со старшим мужчиной. Она утверждает, что губернатор сказал, что “сам он открыт к отношениям с женщинами, которым около 20”.

Бывшие помощницы Куомо говорят, что рассказывали эти истории своему близкому окружению, но не решались придавать им огласку.

Сам губернатор в комментарии The New York Times опроверг историю Бойлен. Он подтвердил, что задал Беннет личные вопросы, но действовал "по-менторски".

“Я никогда не заигрывал с мисс Беннет, как и никогда не имел намерений действовать в любой неприемлемый способ”, - сказал Куомо.

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Автор: УНИАН