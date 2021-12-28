Єлизавета Ясько отметила, что политика хотели перевести назад в тюрьму.

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который снова отказался от лечения, хотели перевести из больницы назад в тюрьму. Политику на фоне перевода стало плохо, и он потерял сознание.

Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook.

"Несмотря на очень слабое состояние здоровья, сегодня (27 декабря, - ред.) пришли к Саакашвили, насколько я понимаю, представители тюрьмы и сказали, что будут сейчас переводить его в тюрьму из больницы. Хотя его состояние – я была у него два дня – он очень слаб, не может стоять на ногах, очень много очень плохих симптомов, оно не улучшается", – рассказала Ясько.

По ее словам, Саакашвили был против перевода и ему даже стало плохо.

Читайте такжеВ РФ заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО для Москвы такой же важный, как и для Киева"Он сказал, что это незаконно, он должен находиться в больнице и это провокация. После этого, насколько мне известно, ему стало плохо, он потерял сознание. Оказывалась ли ему медицинская помощь, никто не знает", – заявила возлюбленная Саакашвили.

Нардеп уверенна, что политика необходимо перевести в другую больницу

"Так продолжаться больше не может. Мы обязаны в сотрудничестве с разными сторонами добиться переведения его на реабилитацию в другую страну. Этот вопрос – вопрос жизни и смерти Михаила Саакашвили. К сожалению, в Грузии его безопасность остается под вопросом", – подытожила Ясько.

Арест Саакашвили в Грузии: что известно

Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Читайте также"Все хуже, чем ожидали": британцы спустя год после BrexitДепутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой Саакашвили, сообщала об ухудшении его здоровья.

19 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что экс-президент Грузии согласился прекратить голодовку.

20 ноября Саакашвили перевели из тюремной больницы в военный госпиталь.

Впоследствии у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили подтвердили синдром посттравматического стрессового расстройства. В пенитенциарном учреждении ему давали психотропные препараты.

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