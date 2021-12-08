Бывший президент Грузии протестует из-за несправедливого наказания.

Михеил Саакашвили, проходящий лечение после длительного голодания, отказался от медицинской помощи.

Об этом идет речь в его заявлении, опубликованном в Facebook.

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Саакашвили рассказал, что утром вторника, 7 декабря, был обнародован отчет государственного инспектора, который оштрафовал Минюст за нарушение его прав.

Вскоре после этого, по словам Саакашвили, к нему пришли сотрудники пенитенциарного учреждения и сообщили, что к нему будут применены дисциплинарные меры.

"Примерно через 6 часов после этого объявления в мою камеру зашли двое сотрудников 18-го учреждения, это были одни из тех, кто меня пытал. Они сообщили мне, что, поскольку я испортил аппарат давления, когда пытался себя защитить, когда они угрожали провести медицинские манипуляции против моей воли, департамент решил применить ко мне дисциплинарные меры, включая ограничение посещений и ограничение на просмотр телевизора", - пишет бывший президент Грузии.

Соответствующие меры были применены немедленно. В частности, отменили посещение для матери Саакашвили, которая ожидала визита несколько часов, также не пускали врача.

Саакашвили убежден, что это месть работников учреждения. Протестуя против такого поведения, он решил отказаться от лечения и выдвинул условия.

"Это их ответ на отчет госинспектора. Их месть. Поэтому я прекращу все лечение и не остановлю этот протест, пока они не отменят так называемые дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей ко мне!", - заявил он.

Арест Саакашвили в Грузии: что известно

Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой Саакашвили, сообщала об ухудшении его здоровья.

19 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что экс-президент Грузии согласился прекратить голодовку.

20 ноября Саакашвили перевели из тюремной больницы в военный госпиталь.

Впоследствии у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили подтвердили синдром посттравматического стрессового расстройства. В пенитенциарном учреждении ему давали психотропные препараты.

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Автор: Анастасия Печенюк