По словам врача, на данном этапе Саакашвили не может быть переведен в другое учреждение.

Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили в пенитенциарном учреждении давали психотропные препараты.

Как сообщает портал "Грузия Online", об этом сообщила руководитель Центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

"Я не хочу конкретно называть, о каком препарате идет речь, это нейролептик, который применяется для устранения психотических состояний. Всем известно, что у Михеила Саакашвили не было психоза. Этот препарат указан в медицинской карте пенитенциарного учреждения Рустави, а также в медицинской документации в Горе. Мы запросили документацию у восемнадцатого учреждения (в Тбилиси), мы хотим увидеть дозировку", - сказала она.

Джишкариани подчеркнула, что выяснять, было ли это сделано намеренно или нет, вероятно, придется в Страсбургском Европейском суде. При этом она добавила, что в любом случае "неадекватное применение психотропных препаратов в пенитенциарном учреждении расценивается как фармакологическое пытки".

Читайте такжеСуд над Саакашвили в Грузии перенесли: названа датаТакже, по ее словам, на данном этапе Саакашвили не может быть переведен в другое учреждение в соответствии с гайдлайнами по всем имеющимся диагнозам, потому что у него диагностирован синдром Вернике, а также посттравматическое нервное расстройство.

Задержание Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой Саакашвили, сообщала об ухудшении его здоровья.

Премьер Грузии заявлял, что не видит необходимости в допуске украинских врачей.

19 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что экс-президент Грузии согласился прекратить голодовку.

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Автор: Екатерина Гирнык