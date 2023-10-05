Миллиардер уверен, что недовольство относительно его действий и заявлений могут высказывать только боты.

Скандальный американский бизнесмен Илон Маск назвал ботами тех людей, которые возмутились его оскорбительным твитом о президенте Украины Владимире Зеленском, а также тех, кто не доволен притеснениями рабочих на предприятиях, принадлежащих Маску.

Так, дружественный к Маску твитер-аккаунт Whole Mars Catalog опубликовал пост, в котором выступил в защиту бизнесмена, апеллируя к его заслугам в поддержке Украины.

"В современном удивительном мире человек, который тратит десятки миллионов долларов на поддержку Украины - это "угнетатель уязвимых людей" и "довольно ужасный человек". А тот парень, который выставляет украинский флаг в своей биографии, считается героем", – говорится в этом сообщении.

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В комментариях на этот твит появился сам Маск.

"Давайте не будем слишком строги к ботам – они просто говорят то, на что запрограммированы", – написал миллиардер.

Скандал с твитом Маска о Зеленском

Как писал УНИАН, 2 октября Илон Маск опубликовал в своем твиттере карикатуру на Владимира Зеленского. Взяв за основу популярный мем о парне, который едва сдерживается от какого-то действия, Маск добавил на картинку лицо Зеленского и надпись "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".

Этот твит вызвал волну возмущения в сети и карикатур в ответ, где уже Маска обвиняли в том, что он и пяти минут не может выдержать, чтобы не распространять российскую пропаганду.

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