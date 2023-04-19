Она отметила, что оценить их подлинность очень трудно.

С помощью визитов Путина на оккупированные территории российская пропаганда хочет сопоставить его с президентом Украины Владимиром Зеленским и вдохновить демотивированную армию.

Такое мнение выразила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в разговоре с журналистами, пишет LRT. По ее словам, оценить подлинность визитов российского президента на оккупированные территории сложно из-за агрессивной российской пропаганды.

"Говорят, что он когда-то был в Мариуполе, кто-то говорит, что, может быть, это не он. Что тут оценивать. Мне кажется, здесь есть некоторая попытка изобразить, что Владимир Путин хоть в чем-то такой же жесткий, как Владимир Зеленский, который едет на передовую и встречается с солдатами у линии фронта, тем самым показывая поддержку своим солдатам и простому народу Украины, который сражается в этой войне", - сказала Шимоните.

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Она отметила, что президент РФ "как будто больше сидит в бункере". "Я думаю, что это попытка показать поддержку уже демотивированной российской армии, которая ждет украинского контрудара", - резюмировала она.

Визиты Путина на оккупированные территории

Напомним, что 18 марта сообщалось, что Путин приехал в оккупированный Крым в годовщину его оккупации войсками РФ.

Позже российские пропагандисты заявили, что Путин приехал в Мариуполь. Визит состоялся ночью, было опубликовано видео, где он якобы едет в машине. Также состоялась встреча с группой людей, благодаривших российского диктатора "за победу" и предоставление квартир в разрушенном городе.

Уже 18 апреля пропаганда РФ заявила, что Путин якобы побывал на оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.

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