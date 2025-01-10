Кроме того, российская авиация делала видимость ударов по сирийским повстанцам, на самом деле целясь в пустыню, отметил он.

Высокопоставленный иранский генерал заявил, что Россия играет в двойную игру с Ираном и режимом Башара Асада в Сирии. По его словам, российская авиация вместо атак на сирийских повстанцев бомбила пустыню, а также способствовала израильским атакам на объекты Тегерана.

Об этом заявил бригадный генерал Бехруз Эсбати в разговоре с женевским журналистом Абдуллой Абди, информирует The New York Times. Это было редкое отклонении от официальной дипломатической позиции Ирана.

"Мы потерпели поражение, и поражение очень серьезное. Мы потерпели очень сильный удар, и это было очень трудно", - сказал Эсбати, комментируя события в Сирии.

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Генерал, старший командир Корпуса стражей Исламской революции, утверждает, что Россия заверила Тегеран в том, что ее авиация наносит удары по штаб-квартире группировки "Хаят Тахрир аль-Шам", но вместо этого "целилась в пустыню".

Эсбати также обвинил Россию в отключении радаров, что дало возможность Израилю успешнее осуществлять удары по Сирии в 2024 году. Это, по его словам, позволило Тель-Авиву действовать эффективнее.

Генерал добавил, что одной из ключевых причин падения режима Асада является коррупция внутри Сирии. По его словам, взяточничество среди высокопоставленных чиновников и генералов было очень распространенным.

Он также отметил, что отношения между Дамаском и Тегераном ухудшились в течение последнего года, когда Асад отказался поддержать иранскую просьбу об организации атак на Израиль через сирийскую территорию.

Как пишет Business Insider, эти заявления отражают нетипично откровенную оценку ситуации среди иранского военного руководства относительно роли Ирана в Сирии.

После падения правительства Асада официальная позиция Ирана оставалась более сдержанной. Было заявлено, что судьба Сирии зависит от ее народа, а Иран "не пожалеет усилий для обеспечения безопасности и стабильности" в стране.

Ситуация в Сирии

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада, который бежал в РФ, присутствие российского контингента в стране остается под вопросом. Известно, что Москва ведет переговоры с новым руководством страны о сохранении своих баз, однако окончательного решения пока нет.

Сейчас продолжается вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии. На некоторых маршрутах отход россиян сопровождают вооруженные группировки оппозиционных сил, сообщили в ГУР.

Среди российских солдат есть разговоры, будто Кремль договорился о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме. Речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих.

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