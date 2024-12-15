Среди российских солдат есть разговоры, будто Кремль договорился о сохранении присутствия на двух сирийских базах.

Вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается. На некоторых маршрутах отход россиян сопровождают вооруженные группировки оппозиционных сил.

Как сообщили в Главном управлении разведки (ГУР), среди российских солдат есть разговоры, будто Кремль договорился о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме. "Речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих", - отметили в ГУР.

Кроме того, по данным украинской разведки, на указанных базах, а также на российских кораблях в Сирии есть проблемы с питьевой водой и продовольствием. В связи с этим, оставшиеся группировки государства-агрессора ожидают задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продукты.

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"14 декабря 2024 года были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД с Чкаловска в Хмеймим", - поделились информацией в ГУР.

Ситуация с россиянами в Сирии

После свержения режима путинского друга Башара Асада, российские войска начали выводить корабли с базы в Тартусе и перебрасывать остатки вооружения самолетами из Хмеймима. В частности, 8 декабря из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" северного флота России".

А 14 декабря в ГУР сообщили, что россияне в Сирии "скулят" из-за сложностей эвакуации. Военные РФ не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймиме из-за страха, что их накроют огнем.

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