Падение режима Асада является болезненной темой для Москвы.

В понедельник в России транслировали по телевидению ежегодную встречу высшего руководства РФ, где председательствовали диктатор Владимир Путин и его министр обороны. Российские чиновники затронули темы от НАТО и войны в Украине до ипотеки для военных.

Но один вопрос вниманием обделили, а именно ситуацию в Сирии, где РФ годами сохраняла военное присутствие. Внимание на это обратило The New York Times. Российский диктатор до сих пор не сделал публичных заявлений о крахе своего союзника – Башара Асада.

"Молчание подчеркивает неопределенность относительно будущего российских военных баз в Сирии – и то, что война в Украине стала для Кремля главным приоритетом", – пишет издание.

Видео дня

Падение режима Асада является болезненной темой для Москвы, считает московский военный аналитик, специализирующийся на Ближнем Востоке, Антон Мардасов. Свержение сирийского диктатора может стать еще большей неудачей для усилий Путина по "возрождению России как мировой державы". По словам эксперта, лучшим сценарием для РФ может быть сокращение военного присутствия на авиабазе Хмеймим и военно-морской базе Тартус в Средиземном море. Это позволило бы Москве сохранить "заправку" и перевалочный пункт для ограниченной военной активности там и в Африке.

Но этот сценарий не соответствовал бы предыдущим, более масштабным амбициям Путина по демонстрации силы вблизи НАТО. В 2021 году российские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, совершали учебные полеты из Сирии, что является сигналом того, что правитель России рассматривает присутствие своих военных в стране как оплот в своем глобальном конфликте с Западом.

Ситуация с безопасностью в Сирии, вероятно, будет оставаться настолько нестабильной, что Россия не сможет разместить там ядерное оружие, даже если она заключит соглашение о сохранении своих баз, считает Мардасов. Поэтому форпосты, которые бы представляли угрозу южному флангу НАТО, уже на 100% потеряны. Если Москве и удастся сохранить свое присутствие в Сирии, оно будет символическим, говорит он.

Сейчас приоритетом Путина, очевидно, является война против Украины.

"И в этой войне он считает, что побеждает, как на поле боя, так и в противостоянии с Западом, поскольку к власти все чаще приходят политики, скептически настроенные относительно поддержки Украины, во главе с новоизбранным президентом Дональдом Трампом", – говорится в материале.

В понедельник глава Кремля еще раз дал понять, что Сирия отошла на второй план. Во время выступления перед военным руководством РФ он заявил, что его войска "удерживают стратегическую инициативу" вдоль всей линии фронта в Украине и что поток россиян, которые добровольно идут воевать, "не прекращается".

Это стало новым доказательством того, что Путин считает, что он может "пережить" Украину на поле боя, даже когда Трамп обещает вести переговоры о мирном соглашении, чтобы положить конец войне. К тому же, российский министр обороны Путина Андрей Белоусов заявил, что "обеспечение победы" в войне против Украины является главным приоритетом, но ничего не сказал о планах или целях РФ на Ближнем Востоке.

Ситуация в Сирии

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада, который бежал в РФ, присутствие российского контингента в стране остается под вопросом. Известно, что Москва ведет переговоры с новым руководством страны о сохранении своих баз, однако окончательного решения пока нет.

Сейчас продолжается вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии. На некоторых маршрутах отход россиян сопровождают вооруженные группировки оппозиционных сил, сообщили в ГУР.

Среди российских солдат есть разговоры, будто Кремль договорился о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме. Речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: