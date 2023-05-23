В Белгородской области России внезапно отменили режим контртеррористической операции (КТО). Его ввели в понедельник, 22 мая.
"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", – сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram, опубликовав ссылку на соответствующий документ.
При этом о текущей ситуации на Белгородщине Гладков не рассказал.
Что происходит в Белгородской области
Утром в понедельник, 22 мая, повстанцы против путинского режима зашли на территорию Белгородской области РФ. Военную операцию там проводят бойцы Легиона "Свобода России" и "Русского Добровольческого корпуса".
Эти события повлекли за собой панику в командовании ВС РФ. Было решено стянуть в Грайвороновский район Белгородской области практически все силовые ресурсы, которые были поблизости, из-за чего остальные участки российской границы оказались почти без прикрытия.
В то же время в разведке Великобритании прогнозируют, что события в Белгородской области Кремль может использовать в свою пользу. В частности, в России могут продвигать нарратив о том, что якобы РФ является жертвой в войне, опираясь на этот прорыв.