О соответствующем решении сообщил губернатор области Гладков.

В Белгородской области России внезапно отменили режим контртеррористической операции (КТО). Его ввели в понедельник, 22 мая.

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", – сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram, опубликовав ссылку на соответствующий документ.

При этом о текущей ситуации на Белгородщине Гладков не рассказал.

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Что происходит в Белгородской области

Утром в понедельник, 22 мая, повстанцы против путинского режима зашли на территорию Белгородской области РФ. Военную операцию там проводят бойцы Легиона "Свобода России" и "Русского Добровольческого корпуса".

Эти события повлекли за собой панику в командовании ВС РФ. Было решено стянуть в Грайвороновский район Белгородской области практически все силовые ресурсы, которые были поблизости, из-за чего остальные участки российской границы оказались почти без прикрытия.

В то же время в разведке Великобритании прогнозируют, что события в Белгородской области Кремль может использовать в свою пользу. В частности, в России могут продвигать нарратив о том, что якобы РФ является жертвой в войне, опираясь на этот прорыв.

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