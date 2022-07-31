В Поднебесной понимают, что ставка Си Цзиньпина на Путина была неудачной.

Китайский лидер Си Цзиньпин может не стать президентом в третий раз из-за связей с Владимиром Путиным.

Об этом заявил экономист Иван Ус в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть определенная теория, что тесные связи китайского президента и Владимира Путина могут помешать Си Цзиньпину стать президентом Китая в третий раз. В Китае понимают, что ставка Си Цзиньпиня на Путина была неудачной", - пояснил эксперт.

По словам Уса, Китай постепенно меняет позицию в отношении России.

"Сейчас складывается впечатление, что Китай видит, что Россия не достигла поставленных целей, поэтому китайские власти предпринимают шаги, которые демонстрируют нежелание поддерживать россиян. Мы видим, что Путин за беспилотниками поехал не в Китай, а в Иран, хотя качество китайских беспилотников в разы лучше. Так же через Казахстан Китай передает России сообщение, что не будет поддерживать политику Кремля", - подытожил он.

Напомним, СМИ писали, что Россия пытается не наносить удары по китайским инфраструктурным объектам на территории Украины.

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