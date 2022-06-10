Он включает эмбарго на российскую нефть.

Швейцария сегодня одобрила шестой пакет санкций против России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Швейцария вслед за ЕС сегодня одобрила шестой пакет санкций против России. Он включает эмбарго на российскую нефть. Важно, что под финансовые санкции и ограничения на въезд попали еще 100 граждан России и Беларуси", - отметил он.

В то же время, по словам Ермака, необходимо максимально активизировать работу над седьмым пакетом санкций ЕС.

"Газовое эмбарго, отключение российских банков от SWIFT, включительно с "Газпромбанком", вторичные и индивидуальные санкции как против окружения Путина, так и государственных чиновников, политических деятелей, пропагандистов и менеджеров российских госкомпаний. Стоит действовать быстро", - заявил Ермак.

Шестой пакет санкций против России: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 июня Европейский Союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев и отключения от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка", "Московского кредитного банка" и "Белорусского банка реконструкции и развития".

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

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