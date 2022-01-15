Ранее на этой неделе датские СМИ сообщили, что три корабля Военно-Морского Флота России вошли в Балтийское море.

Вооруженные силы (ВС) Швеции усилили свои подразделения на острове Готланд на фоне роста российской военной активности в Балтийском море.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Шведская общественная телекомпания SVT выложила в субботу, 15 января, на своем сайте кадры, на которых видно, как на остров прибывают военнослужащие и техника. Они доставлены в административный центр острова - города Висбю - паромом.

Глава Готландского полка Маттиас Ардин сообщил, что речь идет о примерно "десятке боевых машин", часть из них уже патрулирует гавань.

Телекомпания SVT сообщила, что в аэропорту Висбю 14 января приземлился военно-транспортный самолет с солдатами и оборудованием.

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Ранее на этой неделе датские СМИ сообщили, что три корабля Военно-Морского Флота России вошли в Балтийское море через Датский пролив Большой Бельт.

Швеция и НАТО:

Швеция не является членом НАТО, однако тесно сотрудничает с организацией.

Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу "имело бы серьезные военно-политические последствия, которые требовали бы адекватных шагов с российской стороны", заявила 24 декабря 2021 года на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

После аннексии Россией полуострова Крым в 2014 году Стокгольм усилил оборону.

В 2017 году Швеция возобновила общий воинский долг, который отменили в 2010 году.