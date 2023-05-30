Вероятно, Вашингтон готовится "отблагодарить" Анкару истребителями F-16.

Вступление Швеции в НАТО будет завершено "в ближайшие недели". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует CNN.

"Мы не сомневаемся, что это может быть, и это должно быть, и мы ожидаем, что это будет", — заявил Блинкен на пресс-конференции в Швеции.

Издание отмечает, что в понедельник президент США Джо Байден разговаривал с переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил возможность продажи Анкаре новых американских истребителей в обмен на отказ Турции от блокирования членства Швеции в НАТО.

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Однако Блинкен заявил, что Белый дом рассматривает эти два вопроса отдельно друг от друга.

"С нашей точки зрения, мы считаем, что оба должны продвигаться вперед и должны продвигаться вперед как можно быстрее — то есть присоединение Швеции — и мы будем продвигаться вперед по пакету F-16", — сказал Блинкен.

Проблема членства Швеции в НАТО

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция и Финляндия, традиционно сохранявшие нейтральный статус, подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция выступила против этого, обвинив эти страны в содействии террористам, под которыми Эрдоган понимает курдских диссидентов.

После многомесячных переговоров Турция, наконец, одобрила заявку Финляндии, что позволило принять страну в НАТО в апреле этого года. Однако заявка Швеции до сих пор не одобрена Турцией под предлогом того, что Стокгольм не выполнил все требования Анкары.

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