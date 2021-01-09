Однако подтверждений того, что арестованные были гражданками РФ, нет, отмечают СМИ.

На протестах в Вашингтоне по обвинению в незаконном проникновении и нарушении комендатнского часа были задержаны связанные с Молдовой 28-летняя Кристина Малимон и ее мать Евгения Малимон.

Читайте такжеШтурм Капитолия: одному из задержанных в суде понадобился переводчик с русскогоОб этом сообщает издание BuzzFeed News. Малимон-младшая говорит по-русски, однако подтверждений того, что арестованные были гражданками РФ, нет, отмечает издание.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что одному из задержанных после беспорядков в здании Конгресса США во время заседания суда понадобился русскоговорящий переводчик.

По информации BuzzFeed News, Кристина Малимон — вице-президент организации «Юные республиканцы Орегона» и организатор лодочного парада в поддержку президента Дональда Трампа в августе 2020 года. За несколько часов до штурма Капитолия она выкладывала в Instagram публикацию с митинга у Белого дома, где выступал президент Дональд Трамп, передает kommersant.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

8 января 2021 года появилась информация о том, что в результате штурма Капитолия скончался представитель правоохранительных органов США. Однако, вскоре в СМИ появилось опровержение информации о гибели одного из полицейских.

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Автор: УНИАН