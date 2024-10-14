БРИКС превращается в глобальный блок государств с антизападной повесткой и проблемной демократией или вообще без нее.

Островное государство Шри-Ланка официально подает заявку на членство в международном объединении БРИКС. Об этом сообщает местная газета The Morning.

Министр иностранных дел Виджитха Герат заявил, что заявка подчеркивает намерение Шри-Ланки укреплять связи с развивающимися экономиками и диверсифицировать свои многосторонние отношения.

Отмечается, что секретарь Министерства иностранных дел Аруни Виджевардане формально подаст заявку на членство во время саммита БРИКС, который пройдет в российской Казани 23-24 октября.

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Справочно. Шри-Ланка - государство на одноименном острове, в прошлом также известном как Цейлон. Лежит к югу от Индии в Индийском океане. Бывшая британская колония. Из-за ряда просчетов в экономической политике в последние годы Шри-Ланка впала в экономическую и политическую зависимость от Китая.

Расширение БРИКС

Как писал УНИАН, международное объединение БРИКС, в котором доминируют Китай и Россия, начало активно расширять свой состав в последние месяцы. Если изначально в него входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, то в январе к ним присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет. В течение последних месяцев еще несколько стран подали свои заявки на вступление в БРИКС - Куба, Азербайджан, Турция, Малайзия.

На днях Москва опубликовала амбициозный план создать на базе БРИКС альтернативную систему международных платежей, чтобы западные торговые и финансовые санкции не могли влиять на торговлю между участниками блока.

На Западе уже выразили свою обеспокоенность.

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