Расширение БРИКС создает новые геополитические вызовы, которые могут изменить баланс сил на международной арене.

Организация БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, в ближайшее время может пополниться не только Турцией и Азербайджаном, которые уже подали заявки на вступление, но и Ираном, Египтом и Саудовской Аравией.

Это расширение вызывает серьезное беспокойство со стороны стран Запада, пишет в колонке для The Times обозреватель Роджер Бойес.

Несмотря на милитаризацию блока, эксперты НАТО с недоверием относятся к возможности превращения БРИКС в полноценный военный альянс из-за отсутствия общей военной доктрины и централизованного командования. Однако, стратегическое сотрудничество между Россией, Китаем и другими участниками блока может иметь долгосрочные последствия для глобальной безопасности. Россия и Китай активно анализируют ошибки, допущенные в войне против Украины, что может быть полезным для подготовки к потенциальным конфликтам, таким как ситуация вокруг Тайваня.

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Кроме того, автор отметил, что БРИКС стремится создать картель по стратегическим металлам, включающий кобальт, медь и литий - важные ресурсы для энергетических технологий и военной промышленности. Саудовская Аравия уже рассматривает возможность расширения своих ресурсных запасов в рамках этого объединения, а присоединение Демократической Республики Конго и Чили может еще больше укрепить контроль БРИКС над критически важными материалами.

По словам Роджера, Китай активно участвует в военных учениях с Египтом в Красном море. Эта инициатива является частью плана Пекина по укреплению своих позиций в регионе, контролируя ключевые морские торговые пути. В рамках совместных учений китайские истребители даже пролетали низко над пирамидами, что стало символом укрепления китайско-египетских отношений.

Иран уже предлагает России свои ракеты малой дальности Fath-360, которые могут быть использованы для ударов по украинским городам. В ответ Россия поставляет Ирану продукты питания, в частности соевые бобы, обходя международные санкции. Такой обмен указывает на постепенную милитаризацию экономического сотрудничества в рамках БРИКС.

Что известно о связи Украины со странами, которые входят в БРИКС

Президент Украины Владимир Зеленский не смог привлечь на свою сторону ряд ключевых стран Юга во время саммита в Швейцарии. Как пишут в издании Bloomberg, эта ситуация бросила тень на его попытку расширить поддержку в борьбе с полномасштабным вторжением России.

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