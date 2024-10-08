Куба хочет стать частью растущей команды стран с развивающимися экономиками.

Куба подала запрос на присоединение к межгосударственному объединению БРИКС. Об этом сообщает Politico.

В частности, о желании присоединиться к "группе стран с развивающимися экономиками" в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Кубы Карлос Мигель Перейра.

"Куба официально обратилась с просьбой присоединиться к БРИКС как "страна-партнер" в письме к президенту России Владимиру Путину, который является президентом Группы, которая консолидируется как ключевой игрок в глобальной геополитике и надеется на страны Юга", - написал политик.

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Издание напоминает, что Перейра обратился к Путину за две недели до встречи членов БРИКС на ежегодном саммите блока, который запланирован на 22-24 октября в российском городе Казань:

"Членство в БРИКС возможно только по приглашениям, и в начале этого года возможность присоединиться была предоставлена многим странам, в частности Египту, Эфиопии, Ирану и Объединенным Арабским Эмиратам. Аргентина также получила приглашение, но сказала, что не присоединится".

Как известно БРИКС была основана в 2009 году для укрепления более тесных связей между Россией, Китаем, Индией и Бразилией, и сейчас состоит из девяти членов. Она становится геополитическим и экономическим соперником западного блока стран G7.

Расширение БРИКС - последние новости

Напомним, в августе Азербайджан подал заявку в БРИКС. В своих заявлениях Баку называл это намерение стремлением расширения сотрудничества с Китаем.

Впоследствии Турция официально подала заявку на присоединение к БРИКС. Анкара стремится присоединиться к БРИКС "в желании создать альянсы за пределами Запада".

Также о своем интересе к блоку высказалась Малайзия.

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