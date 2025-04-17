Обычно законодателям выдают одноразовые телефоны и простые ноутбуки, но в этот раз в Европарламенте поступили иначе.

Членам Европейского парламента на время поездки в Венгрию на этой неделе предложили специальные чехлы для защиты цифровых устройств от шпионажа и взлома. Это свидетельствует о нарастающих опасениях по поводу шпионажа в Европе, сообщает Politico.

По данным издания, пять депутатов комитета по гражданским свободам отправились в Венгрию 14 апреля с трехдневным визитом. Там они должны ознакомиться с прогрессом страны в области демократии, верховенства закона и основных прав.

Один из депутатов подтвердил журналистам, что службы безопасности Европарламента предложили должностным лицам, присоединившимся к делегации, "сумки Фарадея" - специальные чехлы с металлическим покрытием, которые блокируют электромагнитные сигналы. Также законодателям порекомендовали быть осторожнее при использовании общественных сетей Wi-Fi или зарядных станций.

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Специальные чехлы используются для защиты устройств от вмешательства хакеров, а также от других видов слежения путем блокирования входящих и исходящих сигналов.

В издании напомнили, что в 2018 году появилась новость об использовании Европарламентом антишпионских устройств. Тогда сообщалось, что некоторым должностным лицам, направлявшимся в США, выдавались одноразовые телефоны и простые ноутбуки, чтобы избежать риска шпионажа. Однако в Еврокомиссии опровергли информацию о том, что выдавались указания использовать одноразовые телефоны во время официальных миссий в США.

Журналисты пояснили, что руководство ЕС время от времени выдает своим высшим должностным лицам одноразовые телефоны для поездок, требующих особой важности, если они занимаются исключительно конфиденциальными вопросами. Такой протокол чаще применяется при поездках в такие страны, как Китай, где существует повышенный риск государственного шпионажа и слежки.

По словам члена Европарламента, представителям делегации, которые отправились в Венгрию на этой неделе, заранее не выдали одноразовые телефоны и простые ноутбуки.

"Проведены все необходимые оценки для обеспечения обязанности Европарламента заботиться об избранных членах и персонале", - ответил пресс-секретарь ЕП журналистам.

Уточняется, что законодатели "периодически информируются" о мерах безопасности и кибербезопасности во время выполнения миссий, а "депутатам Европарламента также предоставляются вспомогательные материалы".

Опасения ЕС из-за шпионажа в Венгрии

Как писал УНИАН, в 2024 году Венгрии решила упростить въезд для россиян. В ЕС отреагировали на это решение, заявив, что страна таким образом открыла двери шпионам.

В ответ на это Венгрия назвала "политической истерией" опасения ЕС. По словам министра Венгрии по делам Евросоюза Яноша Боку, не было никаких юридических проблем и проблем безопасности, "когда речь шла о национальной карте".

Между тем, было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что венгерская разведка шпионила за чиновниками ЕС. По данным венгерского медиа-центра Direkt36 и бельгийского издания De Tijd, спецслужбы обыскивали номера депутатов в отелях и записывали их телефонные разговоры.

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