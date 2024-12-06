Спецслужбы страны якобы следили, прослушивали телефонные разговоры и взломали их ноутбуки.

Разведка Венгрии шпионила за официальными лицами Европейского Союза, которые посещали страну, обыскивая их номера в отелях и записывая их телефонные разговоры. Об этом свидетельствуют результаты совместного расследования венгерского медиа-центра Direkt36 и бельгийского издания De Tijd, сообщает Politico.

Журналисты узнали, что сотрудники Информационного управления Венгрии (аналог украинского ГУР - УНИАН) обыскивали гостиничные номера, в которых останавливались чиновники ЕС, и записывали их телефонные разговоры.

"С 2015 по 2017 год за должностными лицами ЕС, которые работали в OLAF (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством - УНИАН), которые ездили в Венгрию, физически следили во время автомобильных поездок и прослушивали их телефоны", - пишет СМИ.

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Отмечается, что бюро в свое время расследовало дело венгерской компании, принадлежавшей зятю премьер-министра страны Виктора Орбана.

В отчете добавили, что для венгерской разведки является обычной практикой обыскивать гостиничные номера делегаций из ЕС, и загружать информацию с их ноутбуков.

В свою очередь руководитель пресс-службы офиса Орбана Берталан Хаваси в комментарии изданию опроверг эти упреки:

"Мы не комментируем фейковые новости".

СМИ напоминает, что Будапешт давно обвиняют во взломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционных деятелей, а в 2021 году венгерский депутат признал, что правительство приобрело израильское шпионское программное обеспечение. Ранее в этом году депутат Европарламента, который критиковал Венгрию, также подвергся кибератаке.

Последние новости о Венгрии

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт сделает все возможное, чтобы помочь избранному президенту США Дональду Трампу завершить войну в Украине. По его словам, Венгрия будет активно помогать республиканцу, чтобы он добился своих целей.

Ранее Венгрия заявила об "атаке на суверенитет" из-за санкций против российского "Газпромбанка".

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