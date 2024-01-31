Группа Зеленых/EFA опубликовала во вторник заявление, в котором говорится, что она "глубоко обеспокоена" обвинениями, и просит запретить Жданок входить в парламент на время расследования.

Пока Европейский парламент расследует дело в отношении латвийского депутата, подозреваемого в шпионаже для России, ее соотечественники в палате предупреждают, что есть и другие, подобные ей.

"Есть и другие депутаты Европарламента, сознательно служащие интересам России", - заявили Сандра Калниете, Робертс Зиле и Иварс Иябс от правоцентристской Европейской народной партии, правых европейских консерваторов и реформистов и либеральной партии Renew соответственно в письме, полученном брюссельским офисом POLITICO.

Три латвийских депутата Европарламента выразили обеспокоенность по поводу подозрительного "публичного вмешательства, протоколов голосования, организованных мероприятий, а также тайной деятельности".

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"Группа Зеленых/EFA должна нести определенную ответственность за долгосрочное сотрудничество, финансовую поддержку и обмен информацией со Жданок с июля 2004 года по март 2022 года", - добавили в группе.

Латвийские социалисты не подписали письмо депутатов Европарламента - и после исключения Жданок из группы в парламенте нет латвийских зеленых.

Группа Зеленых/EFA опубликовала во вторник заявление, в котором говорится, что она "глубоко обеспокоена" обвинениями, и просит запретить Жданок входить в парламент на время расследования.

Работа Татьяны Жданок на РФ - детали

Парламент в понедельник начал внутреннее расследование в отношении латвийского депутата Европарламента Татьяны Жданок после того, как независимая российская газета-расследователь The Insider сообщила, что она в течение многих лет работала агентом российских спецслужб.

Она была одной из всего лишь 13 депутатов Европарламента, которые в марте 2022 года проголосовали против резолюции, осуждающей полномасштабное вторжение России в Украину, из-за чего ее исключили из группы Зеленых/EFA. Жданок теперь является независимым депутатом Европарламента.

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