Как пишет издание, вместо того, чтобы четко объяснитьсвою позицию, Шольц и Мерц "застряли в круге взаимных обвинений".

Немецкие политики в преддверии выборов в Бундестаг 23 февраля используют войну в Украине как один из способов предвыборной борьбы. Как пишет Der Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц соревнуются за то, чья политика в отношении Украины окажется более убедительной.

Как отмечает издание, исход войны в Украине определит безопасность Германии и Европы на десятилетия вперед, поэтому немецкие граждане хотят понять, как потенциальный канцлер намерен повлиять на ход войны.

Однако вместо того, чтобы четко объяснить, как они намерены укреплять обороноспособность Европы, Шольц и Мерц "застряли в круге взаимных обвинений", пишет издание.

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"Канцлер гордится тем, что отказал Украине в поставке крылатых ракет, а Мерц дистанцируется от Шольца, внушая Киеву надежды на получение такого вооружения. Кому это выгодно? Украинцам точно нет. Им куда больше нужны системы противовоздушной обороны, боеприпасы и инвестиции в оборонную промышленность", - отмечает Spiegel.

По мнению издания, Берлину необходимо четко определить, чем Германия может способствовать завершению войны, включая поставки оружия и возможное направление миротворческих войск.

"Будущий канцлер Германии должен будет взять на себя лидерскую роль, объединить европейцев и убедить американцев также взять на себя обязательства по защите Украины — либо путем размещения наземных войск, либо предоставлением воздушного прикрытия", - пишет издание.

В то же время и Шольц, и Мерц одинаково уклончиво высказались о возможном вводе войск - Шольц заявил, что "в нынешней ситуации" это исключено, Мерц также сказал, что этот вопрос "пока" не стоит.

"Такие уклончивые заявления вызывают беспокойство и недоверие. Тот, кто претендует на руководство страной, должен иметь смелость говорить людям правду, особенно если он стремится получить их голоса", - подытоживает Spiegel.

Германия и война в Украине

Ранее Мерц предлагал дать Москве сутки на прекращение обстрелов гражданских украинцев. Если она не согласится, то Украина получит разрешение на дальнобойные удары по Российской Федерации и немецкие крылатые ракеты Taurus.

В то же время Шольц раскритиковал Мерца за желание выдвинуть ультиматум ядерной державе. Он также заявил, что Мерц "играет в русскую рулетку" с безопасностью Германии.

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