Он продолжает критиковать Олафа Шольца.

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц рассказал, какую позицию будет занимать в вопросе помощи Украине, если его изберут новым канцлером Германии.

В интервью Capital политика спросили, согласится ли он передать украинской армии дальнобойные ракеты Taurus. Он ответил, что только в их стране дебаты сосредоточены вокруг поставки одной системы вооружений:

"Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться от этой агрессивной войны - ниже порога вступления в саму войну".

По его словам, Олаф Шольц отказывается передавать Taurus, тогда как большинство в немецком Бундестаге имеет иную позицию. Политик уверен, что Германия делает недостаточно для помощи Украине.

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"Страна переживает третью зиму войны, ситуация нестабильна, и без американской помощи она будет еще хуже. В следующем году перед нами встанет вопрос: действительно ли мы хотим отказаться от Украины? Эскалация идет от России, а не от Украины", - добавил он.

Мерц напомнил о своем предложении поставить Москве ультиматум: если Россия за сутки не прекратит обстреливать гражданское население, то Германия снимет ограничения дальности оружия, которое уже передала. Если этого будет недостаточно, через неделю Украина получит Taurus.

На вопрос, готов ли он поговорить с кремлевским правителем Путиным, политик ответил утвердительно, однако отметил, что для этого есть условия: "Если для этого будет повод и будет договоренность между европейскими и трансатлантическими партнерами, конечно, да. Но нам не нужно питать никаких иллюзий. Виктор Орбан в июле был, как он сам выразился, с "мирной миссией" в Москве. Ответ пришел через три дня: Путин приказал разбомбить детскую больницу в Киеве".

Также Мерц назвал лидеров ультраправой "Альтернативы для Германии" Алису Вайдель и ультралевого Альянса Сару Вагенкнехт "апологетами путинской России в Германии".

Taurus для Украины

Напомним, Киев долгое время призывал Берлин передать армии дальнобойные ракеты Taurus, которые позволили бы наносить эффективные удары по оккупированным территориям. Власти уверяли, что не будут бить ими по России.

Несмотря на то, что часть немецких политиков поддерживает отправку этого оружия, канцлер Олаф Шольц выступает категорически против. Он объясняет это страхом, что ВСУ ударят ими по Москве.

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