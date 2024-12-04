Уже 23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы в Бундестаг.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц отверг обвинения Олафа Шольца в том, что он угрожал кремлевскому правителю Путину ультиматумом.

Как передает ntv, ранее Шольц раскритиковал главу партии "Христианско-демократический союз" за желание выдвинуть ультиматум ядерной державе. Он также заявил, что Мерц "играет в русскую рулетку" с безопасностью Германии. Оппозиционер уверяет, что об ультиматуме речь не шла:

"Я никогда не ставил Путину ультиматум. Я предложил Украине снять ограничения на дальность оружия и разрешить поставку Taurus. В каждом конкретном случае на условиях, определенных Украиной".

Что Мерц говорил о передаче Taurus Украине

Как известно, немецкая оппозиция выступает за усиление украинской армии немецкими ракетами. Ранее председатель ХДС заявлял, что страна вынуждена воевать с Россией "с завязанной за спиной рукой".

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В недавнем интервью Capital Мерц заявил, что предлагал дать Москве сутки на прекращение обстрелов гражданских украинцев. Если она не согласится, то Украина получит разрешение на дальнобойные удары по Российской Федерации и немецкие крылатые ракеты Taurus.

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