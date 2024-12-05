Олаф Шольц также не поддержал эту идею.

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал идею о возможной отправке немецких войск в Украину.

Как пишет DW, Мерц в эфире телеканала ARD раскритиковал слова министра иностранных дел Анналены Бербок относительно возможного привлечения немецких военных для поддержания мира в Украине в случае прекращения огня и назвал такие заявления "безответственными".

По его словам, таким вопросом сейчас никто не задается.

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"Война в Украине продолжается, Россия по-прежнему жестоко действует против гражданского населения. Мы все думаем над вопросом, как закончить эту войну. Вопрос в том, как нам добиться этого", - сказал Мерц.

Канцлер Олаф Шольц так же ранее отверг возможность отправки немецких военных в Украину.

"О сухопутных войсках для меня в этой военной ситуации не может быть и речи. Я исключаю, что в нынешней ситуации в Украину будут направлены немецкие войска или солдаты", - подчеркнул он.

В то же время Шольц уклонился от ответа на вопрос о том, может ли Германия участвовать в силах безопасности для поддержания прекращения огня в Украине, если такая договоренность все же будет достигнута.

Введение западных войск в Украину

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о возможности отправки западных войск в Украину для обеспечения прекращения огня как дополнение к другим гарантиям безопасности, таким как членство в НАТО.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также призвал ввести британские миротворческие войска для охраны границы Украины в случае будущего прекращения огня с Россией.

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