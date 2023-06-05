Украина готова принять Китай в качестве посредника только если Пекин вынудит Россию освободить все захваченные территории.

Украина готова принять Китай как посредника в мирных переговорах относительно окончания войны лишь в том случае, если Пекин сможет заставить Россию освободить все захваченные ею территории. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию The Straigts Times.

Он отметил, что первым сигналом к тому, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной, должно быть полное освобождение украинских территорий и вывод российских вооруженных сил:

"После этого мы будем считать, что этот переговорщик имеет влияние на Россию. Если нет, извините, по какой (причине) мы будем сидеть и тратить время?".

Отмечается, что Резников после встречи с китайским министром обороны Ли Шанфу в кулуарах диалога Шангри-Ла в Сингапуре сказал, что Китай имеет рычаги влияния на Россию, но "его намерение продвигаться вперед неясно".

"Я считаю, что Китай (стал) старшим братом, а Россия - младшим братом. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровопролитную войну", - отметил он.

При этом Резников добавил, что это больше надежда, чем вера.

В то же время Резников отверг возможность использования Россией ядерного оружия на поле боя. "Я уверен, что они блефуют", - сказал он.

Резников также подчеркнул, что поражение России в войне будет вопросом времени

"Я абсолютно уверен, что мы выиграем эту войну, потому что мы имеем серьезную поддержку со стороны других стран. У нас есть политическая, экономическая и военная поддержка наших друзей. Мы выиграем эту войну", - отметил он.

Отвечая на вопрос, как Украина будет обращаться с побежденной Россией, он сказал, что Украина будет добиваться возмещения за зверства времен войны, привлекать к суду военных преступников и, наконец, одерживать победу.

"Мы будем обсуждать следующую архитектуру безопасности в мире, где Украина будет иметь реальные гарантии нашей независимости, нашего суверенитета и процветания", - сказал министр обороны.

Мирная миссия Китая

Китай заявляет о своей готовности выступить посредником в переговорах Украины и России для завершения войны. Так, в прошлом месяце спецпредставитель Китая Ли Хуэй совершил визит в несколько стран Европы, а также посетил Киев и Москву для содействия мирным переговорам. В то же время после визита в Китае заявили, что Пекин готов участвовать в мирном регулировании, но на основе своего плана.

Мирный план Китая, представленный в феврале, не предусматривает вывода российских войск с территории Украины, призывает к снятию санкций с России, а также называют войну "украинским кризисом".

Сейчас в Китае говорят о возможности еще одной мирной миссии, и признают, что предыдущая поездка не дала ожидаемых результатов.

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