Из-за решения американского президента Москва сможет достроить свой газопровод в обход Украины в ближайшие месяцы.

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, который наложил вето на оборонный бюджет своей страны. Проблема еще и в том, что в него были вписаны санкции, призванные заблокировать строительство сомнительной российской ГТС "Северный поток-2".

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, объясняя, что Трамп выполнил свои угрозы и наложил вето на ежегодный "Закон о разрешении на государственную оборону", который определяет бюджет американской армии. Этот документ подготовили обе американские партии и его одобрили обе палаты Конгресса. "Закон о разрешении на государственную оборону" ежегодно принимают с 1961 года. И Трамп стал первым американским лидером в истории, который заблокировал его.

"Это подарок для Китая и России", - пояснил Трамп свое решение в обращении к Палате представителей.

Читайте такжеWall Street Journal: Конгресс должен добить "Северный поток-2" на прощаниеНижняя палата американского парламента под контролем Демократической партии. Кандидат от этой политической силы Джо Байден одержал победу на президентских выборах в этом году. Через месяц состоится его инаугурация.

Трампу не понравилось, что в окончательной версии "Закона о разрешении на оборону" в 2021 фискальном году не был вписан пункт, который должен был отменить социальные сети от юридической ответственности за размещенную на их страницах информацию. Он выступил против пунктов о переименовании военных баз, которые носят имена лидеров Конфедерации. Также ему не понравились положения, которые замедлят вывод американских войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.

Gazeta Wyborcza добавляет, что поскольку ни один президент США до сих пор не ветировал бюджет Пентагона, американские конгрессмены часто вносят в "Закон о разрешении на оборону" положения, которые хотели бы принять как можно скорее. Именно поэтому в документ на 2021 год Конгресс вписал санкции против газопровода "Северный поток-2", который "Газпром" строит в Балтийском море. Новые ограничения должны были ужесточить те, которые в декабре прошлого года остановили строительство ГТС.

Читайте такжеBusiness Insider: Меркель не сможет убедить Байдена пощадить "Северный поток-2"Пытаясь умалить риск новых американских санкций, "Гапром" две недели назад возобновил работы в немецкой акватории на мели. Поскольку действующие санкции США не мешают это сделать. Но с середины января Россия может возобновить прокладку "Северного потока-2" и на большой глубине в водах Дании. Собственно, это будет означать, что российский газопровод в обход Украины успешно достроен.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Несмотря на санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань