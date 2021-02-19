Это спровоцировало критику со стороны некоторых конгрессменов, которые отмечают, что наказывать нужно любые фирмы, которые помогают России строить газопровод.

США, скорее всего, не будут облагать компании из Германии за участие в строительстве "Северного потока-2". По крайней мере, пока. Ведь администрация Джо Байдена хочет найти способ остановить российский газопровод, при этом не настроив против Вашингтона союзников в Европе.

Об этом Bloomberg рассказали четыре человека, информированных об американских планах по введению санкций. Уже сегодня администрация Байдена может подать на рассмотрение Конгресса ключевой отчет на тему "Северного потока-2". Хотя она должна была сделать это еще во вторник. Ожидается, что в санкционном списке будет лишь небольшая группа компаний из России.

Издание напоминает, что "Северный поток-2" стал главным источником напряжения в трансатлантических отношениях за время президентства Дональда Трампа. Сомнительный российский газопровод уже почти достроен. Чиновники из команды Трампа утверждали, что проект подрывает безопасность Европы, сделав континент более зависимым от Москвы. И администрация Джо Байдена с этим тоже согласна.

Читайте такжеВ Конгрессе требуют от Госдепартамента план санкций против "Северного потока-2"Источники сказали Bloomberg, что Госсекретарь Энтони Блинкен отказывается наносить удар по людям или компаниям из стран вроде Германии. Он настаивает, что гораздо важнее найти дипломатическое решение и ликвидировать расколы, созданные внешнеполитическим подходом Трампа под лозунгом "Америка прежде всего".

Такая сдержанность Блинкена столкнулась с протестом критиков, которые утверждают, что законы США требуют введения санкций против любых иностранцев или иностранных компаний, если они помогают строить "Северный поток-2".

"Они также говорят о том, что пока США будут пытаться ослабить напряжение с Германией, они рискуют оттолкнуть от себя других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии", - говорится в статье.

Занимая пост президенства всего месяц, Байден уже вынужден искать баланс между сохранением давления на Россию и сближением с Германией, союзником по НАТО. И времени у американцев мало, поскольку "Северный поток-2" почти достроен. Два человека рассказали Bloomberg, что Трамп тоже откладывал введение санкций против немецких граждан и компаний. Но его команда работала над этим в последние недели. Среди потенциальных целей американских санкций был Маттиас Варниг - немецкий исполнительный директор "Северного потока-2". В прошлом он был агентом Службы безопасности ГДР "Штази". Благодаря этому Варниг знаком с Владимиром Путиным лично по меньшей мере с 1991 года.

Читайте такжеThe Economist: ЕС придется снять "розовые очки" и увидеть реальную РоссиюИсточники рассказали Bloomberg, что Совет безопасности США во времена Трампа разработал детальный план для остановки "Северного потока-2". Единственная причина, почему санкции против немецких компаний и граждан не были введены - это истечение времени для этого. Другие два человека, которым известны детали ситуации, говорят, что планам администрации Трампа нехватало конкретности. Они так и не вышли за пределы этапа обсуждения.

Большой вопрос заключается в том, что будет дальше. Германия все равно пытается защитить "Северный поток-2". Берлин вернул на стол предложения, которые администрация Трампа отвергла. В частности, немецкая сторона предлагает разрешить запустить российский газопровод, но при этом ограничить возможности России использовать его как рычаг влияния.

Но это может создать впечатление, что США слабы в политике в отношении России и "прогибаются" под требованиями Москвы. Это может также стать сигналом, что Вашингтон покинул других союзников, чьи лидеры выступают против газопровода. Сенаторы-республиканцы могут тоже создать проблемы. В частности, это может сделать сенатор от штата Техас Тед Круз, который угрожает заблокировать утверждение кандидатур Госдепартамента по этому вопросу.

"Сенатор Круз ожидает, что администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства накладывать санкции на каждое судно, страховую или сертификационную компанию, которая причастна к любым действиям по прокладке газопровода. Потому что он знает, что у Госдепартамента уже есть вся информация, чтобы ввести эти санкции", - сказала пресс-секретарь Круза Джекиса Скаггс.

Читайте такжеThe Telegraph: "Северный поток-2" развенчал миф о моральном лидерстве МеркельОна добавила, что сенатор-республиканец готов использовать "все свои привилегии в Сенате, чтобы позаботиться о выполнении этих требований".

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань