Отмечается, что данный корабль может стать самым большим для Северной Кореи.

Северная Корея строит ракетный фрегат водозамещением в 3000 тонн. Его конструкция напоминает нереализованный российский проект "стелс"-корвета 20386 "Дерзкий". Об этом пишет Defence Express со ссылкой на портал Naval News и опубликованные пропагандистами северокорейского режима кадры.

Отмечается, что данный корабль в случае завершения строительства станет самым большим для КНДР: наиболее современные северокорейские боевые корабли, фрегаты класса Amnok, имеют водозамещение всего в 1500 тонн.

Также этот ракетный фрегат может стать первым северокорейским кораблем, на котором будут установлены вертикальные пусковые установки для зенитных и/или крылатых ракет.

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Среди сходств с российским проектом авторы указывают на похожие элементы надстройки.

"Предположение о наличии черт российского проекта "Дерзкий" в конструкции фрегата, который сейчас строит КНДР, может оказаться некоторым преувеличением. Тем более, что здесь речь идет о разных по классу и габаритам кораблях… Но с другой стороны, не стоит исключать сам вариант, что Россия могла дать Северной Корее необходимые технологии для строительства фрегата с вертикальными пусковыми установками, а сами северокорейские инженеры просто "творчески переосмыслили" полученный материал", - говорится в публикации.

Кроме того, предполагается, что пропагандисты Северной Кореи "засветили" строительство того самого 170-метрового "таинственного корабля", о котором стало известно в октябре 2024 года.

Военное сотрудничество России и Северной Кореи

Напомним, в New York Times со ссылкой на американские спецслужбы писали, что инициатором отправки войск КНДР на помощь России в войне против Украины была Северная Корея.

При этом в США не считают, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын "немедленно" получил что-то взамен.

"По их словам, он надеется, что Россия отплатит ему в будущем, предложив поддержку в дипломатической борьбе, помощь в случае возникновения кризиса и предоставив технологии", - писало издание.

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